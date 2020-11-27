Ведущей "Часа суда" дали два года за мошенничество

Срок условный

Исполнительница роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елена Дмитриева получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы, Дмитриеву наказали за мошенничество в особо крупном размере. Ей грозило до 10 лет колонии.

По данным СМИ, в 2017 году Дмитриева пообещала за вознаграждение разрешить спор одного бизнесмена с его деловым партнером. Последний пожаловался в правоохранительные органы. Телеведущую задержали.

Елена Дмитриева окончила юридический факультет МГУ. С 1986 года работала на ТВ.

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