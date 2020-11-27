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"Иконой года" по версии GQ стал Финн из "Звездных войн"

15:53
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Актер обвинил студию Disney в расовой дискриминации

Британский чернокожий актер Джон Бойега признан иконой года. Результаты ежегодной премии Men Of The Year Awards опубликовал журнал GQ.
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Славу Джону Бойеге принесла роль Финна во франшизе "Звездные войны". А издание отметило его жесткое выступление в Лондоне, где этим летом проходил митинг движения Black Life Mattrers. "Этим летом черные сообщества по всему миру взяли мегафоны, выступая против того, чтобы их игнорировали. Для одного британского актера это был момент силы", - говорится в посвященной Джону статье.

Митинги минувшим летом прокатились по городам США, а затем и по европейским столицам. Поводом активизации движения BLM стало убийство полицейскими в США чернокожего охранника Джорджа Флойда.

Позже, в сентябре, Джон Бойега обвинил в расовой дискриминации студию Disney. Актер утверждает, что его персонаж Финн изначально был более важен для трилогии "Звездные войны". Но авторы почему-то отодвинули его на второй план.

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