Лукашенко отказался работать президентом после принятия новой Конституции

Глава Белоруссии отрицает, что хочет изменить Основной закон под себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не станет руководить страной после принятия новой Конституции. Он отрицает, что готовит изменения в Основной закон страны под себя, и призывает всех к спокойствию.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - приводит его слова белорусское издание Tut.by.

Ранее Лукашенко пояснил необходимость в принятии новой Конституции. Президент опасается, что будущий глава страны получит широкие полномочия и развалит страну.

Как ожидается, обновленная Конституция Белоруссии будет приниматься на референдуме. В частности, Лукашенко предлагает по-новому распределить полномочия президента.

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