ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко отказался работать президентом после принятия новой Конституции

16:22
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Глава Белоруссии отрицает, что хочет изменить Основной закон под себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не станет руководить страной после принятия новой Конституции. Он отрицает, что готовит изменения в Основной закон страны под себя, и призывает всех к спокойствию.

Лукашенко назвал условие для отстранения его от власти
Лукашенко отказался отдавать действующую конституцию незнакомцам
Лукашенко готов бороться с глобальными проблемами вместе с Россией

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - приводит его слова белорусское издание Tut.by.

Ранее Лукашенко пояснил необходимость в принятии новой Конституции. Президент опасается, что будущий глава страны получит широкие полномочия и развалит страну.

Как ожидается, обновленная Конституция Белоруссии будет приниматься на референдуме. В частности, Лукашенко предлагает по-новому распределить полномочия президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.