Решение о сроках проведения ЕГЭ-2021 примут до конца года

Вариант с дистанционной сдачей экзаменов не рассматривается

Решение о сроках проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет принято до нового года.

В настоящее время обсуждается вопрос разведения потоков сдачи экзаменов в 9-х и 11-х классах, решаются вопросы по расписанию и количеству необходимых часов, заявили в Рособрнадзоре.

"Сейчас ведутся активные консультации с Роспотребнадзором. И вот после этой работы, наверное, до Нового года, дадим окончательное решение, согласованное с правительством", - подчеркнул руководитель федеральной службы Анзор Музаев.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что вариант с дистанционной сдачей экзаменов не рассматривается.

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