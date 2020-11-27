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"С легким паром!" Пугачева показала селфи после бани

16:42
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Примадонна провела в пятницу банный день

Певица Алла Пугачева провела в пятницу банный день в своем замке в Подмосковье. Жена телеведущего Максима Галкина опубликовала в инстаграме селфи без макияжа.

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"Всем, у кого сегодня банный день. С легким паром! #банядома #безмаски", - подписала снимок Примадонна.

Фанаты оценили новую фотографию Пугачевой в соцсети, отметив, как хорошо выглядит звезда.

- Отлично выглядите после бани.

- Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца!

- Вот это я понимаю - натуральная красота!

Ранее в интервью WomanHit Пугачева рассказывала, что с удовольствием ходит в баню. Как выяснилось, она использует самодельный скраб (мед с солью) и не любит использовать веники, исключение – те, что собирает она сама.

 

 

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