Массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале

В декабре привьют людей из группы риска

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе-феврале 2021 года.

Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для отдельных слоев населения – те, кто входит в группу риска – вакцинация начнется в декабре 2020 года. Это врачи, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и лица старшего возраста.

"То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб", - подчеркнул министр.

В 2021 году объем вакцинации от коронавируса может достигнуть нескольких десятков миллионов россиян. Это должно обеспечить иммунную прослойку. Власти делают все возможное, чтобы эпидемия коронавируса в России завершилась в следующем году.

"Мы все для этого делаем", - сообщил Мурашко.

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