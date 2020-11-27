Студенты-медики получат по 10 тыс. руб за помощь в борьбе с COVID-19

Выплаты для них предусмотрены за ноябрь и декабрь

За минувшие сутки в России выздоровели 26 тысяч 682 пациента с диагнозом COVID-19. Выявлено 27 тысяч 543 новых случая. Скончались 496 человек. В нашей стране появился единый телефонный номер – 122. Набрав этот номер, заболевшие смогут вызвать врача или скорую помощь, а также получить консультацию. Правительство выделяет дополнительные средства на борьбу с пандемией, а власти регионов усиливают контроль за соблюдением профилактических мер.

Пока одни сотрудники транспортной полиции проверяют наличие средств защиты у пассажиров в поездах, другие настоятельно просят надеть маски тех, кто заходит в вокзальные комплексы и метро, но с каждым днём делать это приходится все реже.

"Сознательность граждан с каждым днём растёт. И уже менее 5% тех пассажиров, которые в вокзальных комплексах, электропоездах не используют средства защиты", - заявил начальник Московской дирекции пассажирских обустройств Алексей Московец.

Однако по-прежнему есть и те, кто отказывается надевать маску, подвергая опасности себя и других. Установленные правила нарушают и некоторые юридические лица. В центре Москвы обнаружили ночной клуб, который, несмотря на запрет, продолжал работать после 23 часов.

"Данная организация будет приглашена в инспекцию для разбирательства, возможно, привлечена к административной ответственности", - рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Нарушения выявили также в медицинском центре на Рязанском проспекте. Его сотрудники пренебрегали средствами индивидуальной защиты. Кроме того, их самих никто не тестировал на COVID-19. То есть потенциально они могли быть источником инфекции. Инспекторы Роспотребнадзора вынесли предписание и опечатали помещение. Теперь судьбу медцентра будет решать суд.

"Данные нарушения инкриминируются по части второй статьи 6.1 и передаются в суд для принятия решения. Судом может быть принято решение о приостановке деятельности сроком на 90 суток или административный штраф до 500 тысяч рублей", - сообщила главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Москве Ольга Мазалова.

Предпринимаемые меры прежде всего направлены на то, чтобы снизить количество заболевших и нагрузку на врачей. 90% положенных выплат за ноябрь и декабрь медицинский персонал, работающий с коронавирусными больными, получит до конца года. По поручению президента государство также оплатит и работу студентов-медиков, которые сейчас активно помогают в борьбе с COVID-19.

"Получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей 60 тысяч 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки. Студенты средних учебных заведений сейчас привлечены в расчёте 5 тысяч 382 человека. Они получат выплаты за два месяца по семь тысяч рублей", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, дано поручение обеспечить регионы дополнительными машинами скорой помощи и автомобилями для доставки врачей. Средства выделены и на закупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов, больных коронавирусом. В целом, ситуация с его распространением пока остается напряженной. В некоторых субъектах приходится прибегать к помощи военных медиков. "В зависимости от степени тяжести определяется дальнейшая маршрутизация этих пациентов", - рассказал руководитель сводного медицинского отряда Минобороны России Алексей Сигидаев.

При этом в России уже началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она проходит среди военных и медиков, работающих в красной зоне. Скоро вакцины от коронавируса станут доступны и населению. Регионам уже дано поручение организовать работу по массовой вакцинации, которая для граждан России будет абсолютно бесплатной.

Александр Панюкшин, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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