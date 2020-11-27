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Суд арестовал экс-замглавы ФСИН

17:10
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Валерия Максименко обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, передает "ТВ Центр".

Накануне о его задержании сообщили в Следственном комитете. Максименко обвиняют в том, что он незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов ведомства по федеральной целевой программе. При этом, как считает следствие, строительная организация заведомо не обладала необходимыми производственными и кадровыми ресурсами.

В результате программа не была исполнена на сумму более двух миллиардов рублей. Прямой ущерб от действий Максименко составил 189 миллионов рублей - в виде дополнительных затрат на достройку объектов и штрафов за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

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