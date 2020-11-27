ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России официально зафиксировали повторные случаи коронавируса

17:29
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Это подтвердил глава Минздрава

Министерство здравоохранения признало случаи повторного заражения коронавирусом в России.
Назван процент россиян с антителами к коронавирусу

Глава ведомства Михаил Мурашко не стал уточнять, сколько именно человек повторно переболели коронавирусом, но отметил, что "все данные опубликованы". "Есть, они были опубликованы", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости.

Три дня назад руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что в России нет ни одного зарегистрированного случая повторного заражения COVID-19.

"Что касается повторных заражений, в мире их прописано 24. <…> У нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение", - заявила главный санитарный врач на пресс-конференции 24 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.