В России официально зафиксировали повторные случаи коронавируса

Это подтвердил глава Минздрава

Министерство здравоохранения признало случаи повторного заражения коронавирусом в России.

Глава ведомства Михаил Мурашко не стал уточнять, сколько именно человек повторно переболели коронавирусом, но отметил, что "все данные опубликованы". "Есть, они были опубликованы", - подчеркнул министр в интервью РИА Новости.

Три дня назад руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что в России нет ни одного зарегистрированного случая повторного заражения COVID-19.

"Что касается повторных заражений, в мире их прописано 24. <…> У нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение", - заявила главный санитарный врач на пресс-конференции 24 ноября.

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