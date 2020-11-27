В Иране убили отца-основателя программы по созданию ядерного оружия

К преступлению может быть причастен Израиль

Под Тегераном убит один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде.

По данным местных СМИ, Фахризаде стал жертвой атаки террористов возле населенного пункта Абсард. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди по автомобилю, в котором ехал ученый. В результате нападения погибли еще несколько человек.

Подробности покушения устанавливаются. Telegram-канал "Военный обозреватель" отмечает, что к убийству Фахризаде могут быть причастны израильские спецслужбы.

По данным "Интерфакса", Фахризаде работал в рамках проекта 111 - проекта по созданию ядерной бомбы. В Тегеране долгое время настаивали, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.

UPD (18:40): Минобороны Ирана подтвердило смерть ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"