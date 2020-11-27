Депутат МГД Щитов: Бюджет Москвы учитывает дальнейшее развитие транспортного каркаса

В столице стремительно развивается и наземный, и подземный транспорт

В проекте бюджета Москвы на 2021 год предусмотрены средства на развитие городской транспортной инфраструктуры – на эти цели выделено 640 миллиардов рублей.

Перед городом стоит важнейшая задача по созданию современного транспортного каркаса города. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям: удваивается протяженность метрополитена, строятся новые магистрали, вводятся новые транспортные узлы, обновляется наземный транспорт.

"Одновременное обновление транспортной системы по нескольким направлениям плюс глубинная интеграция разных составляющих транспортной системы дадут уже в ближайшие годы качественный скачок в транспортном обслуживании москвичей", - заявил агентству "Москва" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Так, в 2021-2023 годах планируется построить 25 новых станций метро, замкнуть Большую кольцевую линию, проложить 270 километров дорог, возвести 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.

"Это и новые развязки на МКАД, и магистрали в "новой" Москве, и завершение программы строительства столичных хорд - они улучшат транспортное обеспечение 73 районов Москвы, где живет 7 миллионов человек", - уточнил Щитов.

Кроме того, до конца 2024 года планируется запустить еще три диаметра МЦД: "Зеленоград – Раменское" (МЦД-3), "Апрелевка – Железнодорожный" (МЦД-4) и "Пушкино – Домодедово" (МЦД-5). С 2021 года будет производиться закупка только электрического подвижного состава. Запланирована постройка 33 новых транспортно-пересадочных узлов для наземного транспорта.

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