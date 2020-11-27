Шойгу объявил о массовой вакцинации военных от COVID-19

Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале вакцинации личного состава Вооруженных сил от новой коронавирусной инфекции. По его словам, всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Как заявил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, препарат к настоящему времени получили более 2,5 тысячи военнослужащих. Как ожидается, до конца года число военных, прошедших вакцинацию, возрастет до 80 тысяч человек.

Министр рассказал, что плазма вакцинированных военных используется для лечения больных, тяжело переносящих COVID-19. Такая методика, заявил Шойгу, уже показала свою эффективность, передает ТАСС.

По разным данным, массовая и, как неоднократно отмечали власти, добровольная вакцинация от коронавируса в России начнется либо до Нового года, либо в январе-феврале. Точная дата до сих пор неизвестна. В стране зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе – третий препарат (центра им. Чумакова).

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