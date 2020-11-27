ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу объявил о массовой вакцинации военных от COVID-19

18:29
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале вакцинации личного состава Вооруженных сил от новой коронавирусной инфекции. По его словам, всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Собянин рассказал, когда в Москве откроется свободная запись на вакцинацию
Массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале
Названы правила вакцинации препаратом от "Вектора"

Как заявил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, препарат к настоящему времени получили более 2,5 тысячи военнослужащих. Как ожидается, до конца года число военных, прошедших вакцинацию, возрастет до 80 тысяч человек.

Министр рассказал, что плазма вакцинированных военных используется для лечения больных, тяжело переносящих COVID-19. Такая методика, заявил Шойгу, уже показала свою эффективность, передает ТАСС.

По разным данным, массовая и, как неоднократно отмечали власти, добровольная вакцинация от коронавируса в России начнется либо до Нового года, либо в январе-феврале. Точная дата до сих пор неизвестна. В стране зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе – третий препарат (центра им. Чумакова).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Солдаты Российской армии
Солдаты Российской армии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.