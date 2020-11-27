Трамп рассказал, при каком условии впустит Байдена в Белый дом

Для демократа это может оказаться "неразрешимой проблемой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что победивший на выборах кандидат от демократов Джо Байден сможет попасть в Белый дом только при выполнении одного условия.

Он должен доказать, что все 80 миллионов голосов, которые он получил в ходе президентских выборов, получены честным путем.

"Байден войдет в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его нелепые "80 миллионов голосов" не были получены обманным путем. Мы видим, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовые подтасовки избирателей, перед ним встает большая неразрешимая проблема!", - написал Трамп в своем Twitter.

Администрация социальной сети оставил под этим сообщением напоминание для подписчиков Трампа "Утверждение о фальсификациях на выборах оспаривается".

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Действующий президент и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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