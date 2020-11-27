"Извините, я говорил правду": Егору Лигачеву исполняется 100 лет

Политический долгожитель отметит юбилей в это воскресенье

В воскресенье 100-летний юбилей отметит один из вождей СССР Егор Кузьмич Лигачев. Политический долгожитель, начавший карьеру еще при Сталине, идеолог антиалкогольной кампании, человек, приведший в политику Бориса Ельцина и сожалеющий об этом до сих пор, один из авторов перестройки, в 1990 году отправленный в отставку как враг этой перестройки.

- Извините, я говорил правду, истинную правду!

Фраза, которая во многом характеризует Егора Лигачева как политика и руководителя. Всю свою долгую жизнь и карьеру он ведет себя открыто и говорит правду. Что важно, не боится извиняться и признавать ошибки.

Егор Лигачев родился в небольшой деревне Дубинкино в Томской губернии, в бедной крестьянской семье. Впрочем, в советское время это не мешало получить хорошее образование. В 1937 в Новосибирске он окончил, как бы сейчас сказали, элитную школу. А в 1943 году получил диплом Московского авиационного института. Но инженером Лигачев проработал недолго. В 1944 году со вступления в Компартию начинается его политическая карьера. Лигачева избирают секретарем комсомола Дзержинского района Новосибирска, а через 40 лет он станет вторым человеком в Советском Союзе.

"Его Кузьмич - такой достаточно классический пример именно советского человека. И с точки зрения менталитета, и с точки зрения психологии, и с точки зрения оборотов речи. Понимаете, среднестатистический человек скажет: "Я пойду поем". А секретарь ЦК скажет, что он пойдет "принимать пищу", - заявил председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Лигачев следил, чтобы и у других с приемом пищи все было в порядке. Во время руководства Томской областью Лигачев активно развивал производство и транспортную инфраструктуру, открыл филиал Академии наук, вывел регион во всесоюзные лидеры, а еще - практически искоренил дефицит.

"Уже более десяти лет область, в которой я работал с товарищами, здесь участвующими в работе конференции, обеспечивает себя целиком и полностью продуктами питания собственного производства, причем по хорошему рациону, а ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и посадил область прочно и надолго на талоны. Вот, что означает политическая фраза и реальность. Вот, что означает расхождение между словом и делом", - сказал член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев.

Борис, которого без лишних церемоний в 1988 году критикуют с трибуны конференции КПСС, через несколько лет станет президентом России. Причем, своему карьерному взлету Ельцин во многом обязан именно Егору Лигачеву. По просьбе генерального секретаря Андропова в 1984 году Лигачев отправляется в Свердловск, чтобы оценить молодого и перспективного партийца Бориса Николаевича. Тогда Ельцин произвел на Лигачева хорошее впечатление, но новые назначения затянулись из-за смерти Андропова. Уже при Горбачеве Ельцина переведут в Москву, но буквально за три года он из "протеже Лигачева" превратится в его оппонента.

"Коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Я ждал его выступления. Я знал, что он будет выступать. Есть в его выступлении и разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов", - говорил Лигачев.

Сокращенный вариант фразы "Борис, ты не прав" уйдет в народ. Люди, знакомые с Лигачевым утверждают, что вот так открыто, без подковерных интриг он действует всегда. Открыто и со всей энергией Лигачев берется и за последнюю в истории СССР всесоюзную кампанию – антиалкогольную. Намерения были благие – отучить советский народ пить. Не получилось.

"Экономический ущерб от объявленного сухого закона, точнее, от антиалкогольной кампании, составляет, по разным оценкам, порядка 100 миллиардов долларов по тем деньгам. Это примерно столько же, сколько Советский Союз потерял в результате искусственного обрушения цен на нефть, которое было реализовано американцами, Кувейтом в Саудовской Аравии в 1986 году", - прокомментировал Хинштейн.

За три года кампании производство алкоголя в Союзе сократилось вдвое, почти в два раза выросла и розничная цена на горячительные напитки. Были и перегибы на местах, вроде вырубки виноградников, и трезвые комсомольские свадьбы, и самогоноварение. Резиновые перчатки, натянутые на трехлитровые банки, в которых бродил алкоголь, называли "привет Лигачеву". А Горбачев получил ироничное прозвище "минеральный секретарь". Впрочем, на пороге 90-х стало не до шуток, а борьба за трезвость отошла на второй план.

"К сожалению, я понял на совещании с участием министров товарища Филимонова, товарища Шижкова и товарища Черномырдина, дело очень неладно обстоит с вопросами, связанными с научно-техническим прогрессом. Более того, я хотел бы сказать, очень многие мероприятия, которые предусматривали и повышение надежности работы нефтепромыслов, и увеличение производительности труда, и автоматизация нефтедобычи, фактически сорваны в известной степени, и требуют специального рассмотрения в центре и на местах", - заявил Лигачев.

Через полгода после этого интервью Лигачева освободят от должности секретаря ЦК и выведут из состава Политбюро. В 1991 году Егор Лигачев, как сторонник сохранения Советского Союза, поддержит ГКЧП, но в его состав не войдет. Будет одним из тех, кто подпишет обращение к президенту СССР с предложением об экстренном съезде народных депутатов. Распад страны станет для Лигачева тяжелым ударом. Несколько лет он будет далек от политики, но в 1993 году войдет в состав Центрального комитета КПРФ. В 79 лет он станет самым возрастным депутатом Госдумы.

"Уважаемые депутаты, товарищи, дети мои, так сказать! Ну, а теперь серьезно. Я искренне рад, что я встречаю этот день рождения в строю, в активном строю, что я не только должен работать, но и могу работать. Поверьте, в эти годы это большое счастье. Спасибо за внимание, дорогие товарищи!" – поблагодарил Лигачев.

Даже в свои 90 Лигачев не бросит политику. Он будет критиковать руководство КПРФ за роспуск Московского горкома, выступит с речью на пленуме. В 2013 году успешно перенесет операцию на сердце, и лишь с тех пор станет редко появляться на публике. Сейчас Егор Лигачев живет скромной жизнью пенсионера, в обычной московской квартире. В отличие от многих своих партийных товарищей, он не ушел в бизнес и не пристроил на теплые места детей и внуков. А когда в октябре 2018 года в его честь предложили назвать аэропорт в Томске, отказался. Несмотря на вековой юбилей, Егор Лигачев не перестает интересоваться ситуацией в стране. После 70 лет в политике просто не может иначе.

Денис Большаков, Артем Данцевич, Екатерина Симанович, "В Центре Событий".

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