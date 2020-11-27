"Идем в пропасть": как Зеленский подвел Украину к катастрофе

Президент так и не стал глотком свежего воздуха для Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский и его "слуги" - похоже, наилучшая иллюстрация к прекрасной поговорке "что такое не везет". "Зеленые" умудрились с еще большим размахом проиграть второй тур местных выборов - кандидаты от партии Зеленского не победили на выборах мэра ни в одном областном центре Украины. А скоро годовщина Парижского саммита и Зеленский вынужден будет всему миру признаться, что он, мягко скажем, ничего не делал весь год. А если и делал, то явно не для разрешения затянувшегося конфликта. Судя по интервью бывшего главы офиса Зеленского Андрея Богдана, президент всю отчаянность ситуации осознает, но на людях предпочитает заниматься делами куда более, очевидно, важными. Например, уволил главу Хмельницкой обладминистрации и анонсировал с 1 января новый уровень отношений Украины и Израиля. Еще в Незалежной наконец-то презентовали новый герб страны.

За 29 лет независимости попытка утвердить большой государственный герб Украины стала уже пятой по счёту. Очередной конкурс эскизов был объявлен Минкультом в конце августа. И вот спустя три месяца наконец-то известен победитель. Им стал Алексей Кохан. В обществе его вариант вызвал совсем не такую реакцию, как у представителей украинского Минкульта. Соцсети заполонили карикатуры с народными вариантами большого украинского герба. Многие предлагали сделать символом Украины другую работу Алексея Кохана, которую он нарисовал ещё будучи советским художником. Истерические смешки раздались и со стороны украинских экспертов по геральдике.

"Меня колбасило, дорогие друзья, полночи. Я думаю, до какого уровня маразма может дойти украинская держава. Масонский меч в руке Архангела Михаила. Это же рыдать и плакать", - заявил журналист Данила Яневский.

Того же эффекта, но уже от читателей, собирается добиться и мэр Киева Виталий Кличко, на днях издавший книгу, куда вошли его собственные ляпы. А озаглавили это произведение так: "Кто не слышал, тот увидит!" С интересом посмотрела Украина и ролик, на котором глава патрульной полиции этой страны испытывает на себе электрошокер. Таким как раз собираются вооружить его подчиненных.

"Привет всем гражданам нашей прекрасной, любимой Украины..." – заявил Зеленский. Его радость, конечно, можно понять. Он победил коронавирус. Отдохнул в шикарной палате со всеми удобствами. За его состоянием следили лучшие медики страны. Подавляющее большинство граждан, столкнувшихся с этим вирусом, о таких условиях не могут и мечтать, учитывая то, как организована борьба с COVID-19 на Украине. И тут уж точно не до смеха.

"Сегодня в ленте наткнулась на пост о том, что женщина на прошлой неделе, находясь в больнице, орала об отсутствии кислорода. Сегодня она умерла. У моего знакомого в районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают ещё 15 минут кислорода или уже нет", - рассказала в соцсети Дана Яровая.

"Антиковидный фонд нагло и цинично разворовывают, используют, как хотят. ПЦР-анализаторы в районные больницы не куплены, даже в некоторых областных больницах нет ПЦР-анализаторов. КТ легких сдать нельзя. Вот меня потрясла новость. 28 октября выборы ведь прошли. Кабмин внёс изменения в порядок использования средств на борьбу с COVID-19 и забрал сто миллионов гривен из коронавирусного фонда на производство патриотических телевизионных сериалов. Вы там что, совсем ошизели?" – возмущается бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

За всё время пандемии, продолжает Елена Лукаш, на Украине не построена ни одна новая больница, ни один временный госпиталь. При этом число заболевших в стране продолжает расти, ставя новые рекорды. И уже речь идёт ни о каких-то точечных ограничениях, а о массовом закрытии всей Украины.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за какими-то удобными политическими лозунгами или формулировками. Потому что речь идёт об очень больших, системных рисках для здоровья наших людей", - сказал министр МВД Украины Арсен Аваков.

Но Зеленский пока медлит, находясь перед выбором. Либо жертвовать людьми. Либо властью, которую он легко может потерять, введя локдаун. Да, и не в том сейчас положении Украина, чтобы останавливать экономику. Промышленное производство и так "лежит". На неделе о банкротстве объявил завод "КРаЗ". При этом дыра в украинском бюджете на будущий год оценивается в 270 миллиардов гривен. Это почти 9,5 миллиарда долларов. Или 6% ВВП страны.

"Главная проблема - это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", - сказал первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года. Такого на Украине не было с 1990-х годов. Сейчас или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идём в пропасть", - уверен глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

По словам бывшего министра экономики Украины, денег в государственной казне осталось максимум на десять дней. И винят в этом именно Зеленского, который всего за полтора года своего президентства подвёл Украину к этой черте.

"Владимир Александрович, скоро Новый год будет. Я думаю, что самый лучший подарок, который вы можете сделать. Поздравляя людей с Новым годом, закончить свою речь словами: "Желаю всем здоровья, я устал, я ухожу." Ну, он совершенно не может руководить страной, и это очевидно", - прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Хотя сначала казалось, что новый президент станет глотком свежего воздуха для Украины. Он обещал поднять экономику. Победить коррупцию. Остановить войну на Донбассе. И даже казалось, что этот вопрос, действительно, сдвинулся с мертвой точки. Особенно после встречи лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже. Однако с того момента прошел почти год. И никаких реальных шагов в плане исполнения минских соглашений Киев так и не предпринял. И это оценка отнюдь не российского, а французского МИД: "С тех пор в трёхсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о способах имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение недель, не оставляя Украине другого права, как пролонгировать существующий текст".

Это означает, что все осталось так, как было. Хотя Зеленский заверял Путина, Макрона и Меркель, что станет действовать согласно той последовательности, которую предполагает "формула Штайнмайера". То есть сначала выборы в ЛДНР, а затем контроль над границей. А также полная амнистия и особый статус. Имея подавляющее большинство в Верховной раде и колоссальную поддержку граждан, сделать это не составляло труда. Но Зеленский не сделал, по сути, обманув лидеров "Нормандской четверки". Это подтвердил и бывший глава офиса украинского президента в интервью Ксении Собчак. В ходе него Андрей Богдан также обратился и к Путину.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад (к переподписанию Минских соглашений). С точки зрения всего мира, всего населения это будет поступок сильного. Это будет как раз победа", - заявил Богдан.

Однако только Минские соглашения, одобренные ООН, были и остаются единственной дорожной картой к миру. Ни что иное войны на юго-востоке Украины не остановит.

"Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Здесь всё предельно просто. А рассуждения о "шагах назад", подмене одних договорённостей "эфемерными другими договорённостями", рассуждения о завуалированных попытках дезавуировать имеющиеся договорённости — всё это далеко не способствует выходу на трек урегулирования. Это наоборот, отбрасывает нас назад", - уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И так уже почти семь лет. Именно столько времени прошло с начала войны на Донбассе, причиной которой стал киевский госпереворот. Годовщину его начала страна отметила в прошлые выходные. Участники подняли бокалы. Спели гимн. Правда, не мало было и тех, кто в этот день ностальгировал о прежних временах. Потому как при "тиране-Януковиче" жилось куда лучше. И это уже неоспоримый факт.

Александр Панюшкин, Павел Дубов, Татьяна Каминская, "В Центре Событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"