Оружие и экология: итоги рабочей поездки Путина в Нижегородскую область

Президент в четверг посетил закрытый город Саров

Суперсовременная система оценки эффективности оружия в бою и другие цифровые продукты на этой неделе были представлены президенту. Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в закрытом городе Саров. Там он ознакомился с новейшими разработками ученых. Как подчеркнул Кремль, принимаемые защитные меры в плане эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок.

Главу государства здесь ждали ещё накануне, однако из-за непогоды поездку пришлось отложить. Приземлившись в Сарове, президент не стал затягивать, он сразу приглашает коллег в свой микроавтобус. Первым делом Владимир Путин отправляется в Российский федеральный ядерный центр.

Короткая остановка, чтобы возложить цветы к бюсту основателя Института экспериментальной физики Юлия Харитона. Первая атомная и водородная бомбы появились при его участии. Центр и сегодня остаётся колыбелью новейших технологических разработок. Таких, как, например, "Саровская сфера" – самая мощная лазерная установка в мире. Кроме того, президенту продемонстрировали цифровой полигон.

"Для того, чтобы определить эффективность создаваемых образцов вооружения, военной техники, предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов в условиях виртуальных боевых действий с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны", - заявил научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Вячеслав Соловьев.

Система способна автономно анализировать информацию, полученную со спутника, в каком месте и какая военная техника расположена. А при необходимости даже моделировать варианты развития боевой ситуации на земле, воде и в воздухе. Достижения ученых активно осваивают не только военные, но и обычная промышленность. По меньшей мере 60 предприятий сегодня тестируют супермощный компьютер, созданный саровскими инженерами. Вычислительный комплекс позволяет автоматизировать процессы, например, на заводах КамАЗа, а главное - защитить информацию. Всё программное обеспечение – отечественная разработка.

Говорили не только про информационную безопасность, но и экологическую. "Росатом", который имеет опыт ликвидации опасных отходов, продолжает наводить порядок в Иркутской области. На связи - Усолье-Сибирское. Город вырос вокруг "Усольехимпрома". В 2010 году предприятие обанкротилось, оставив после себя сотни гектаров выжженной земли: почва, подземные воды буквально пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. В регионе пришлось даже ввести режим ЧС. Местные жители признавались: лишний раз форточку боятся открыть. Теперь cмогут дышать свободней.

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Но, повторяю еще раз, то, что сказал в начале: здесь ни в коем случае нельзя расслабляться. Я посмотрел на картинке здесь - заграждение, которое сейчас ставит "Росатом", отсекает пятно от русла реки. Но это совсем рядом уже, совсем рядом. Это очень серьезная ситуация", - заявил Путин.

Пятно, о котором говорит президент - "нефтяная линза". К весенним паводкам оно будет герметично заблокировано, поэтому Ангара - в безопасности, обещают в Росатоме. За последние несколько месяцев уже проделана колоссальная работа. Груда металла – его тоже утилизируют – все, что осталось от поврежденных цистерн с химотходами. Цех ртутного электролиза разобран до последней балки. Давление в самых опасных скважинах рассолопромысла сброшено. Работы ведутся с опережением графика.

"Ключевой задачей 2020 года было разобраться с опасными объектами. Это аварийные жд-цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважина. Нужно было обеспечить безопасность людей: как жителей города, так и ликвидаторов. По вашему поручению правительство в октябре утвердило дорожную карту с необходимыми системными мерами до декабря 2024 года. Средства на работы на в 2020-2021 годах выделены в полном объеме", - отчиталась вице-премьер Виктория Абрамченко.

По плану – ремонт городских коммуникаций, к нему приступят уже весной. Кое-где трубы изношены на 90%. Но привести город в порядок, напоминает президент, недостаточно. Важно обеспечить людей рабочими местами. Тем более что перспективы есть. В 2016 году в Усолье-Сибирском создали территорию опережающего экономического развития. С тех пор здесь "поселились" уже 14 резидентов. Лучше всего дела идут у компании по производству антисептиков. Кроме того, мэр города предложил создать экотехнопарки, которые будут работать на основе промышленных отходов. Путин идею поддержал.

"И то, что Вы здесь предложили по созданию экотехнопарка – это, конечно, очень хорошая перспектива. Мэр города неслучайно обратил на это внимание. Город требует дополнительного вложения сил, средств, чтобы создать условия для нормальной жизни, для обеспечения рабочими местами, люди этого ждут. В целом это должно придать развитию Усолье-Сибирского новый, серьезный импульс. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствуют сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать", - заявил президент России.

Тему экологии продолжили обсуждать и на встрече с губернатором Нижегородской области. Ряд промышленных показателей, несмотря на трудную обстановку в стране, растёт, зато рождаемость в регионе падает. На что ещё, помимо строительства детских садов, идут деньги, интересуется президент.

Владимир Путин: По "Экологии" у вас было 3,740, а в этом году – 4,986. Это тоже в основном куда?

Глеб Никитин: Владимир Владимирович, самый основной проект в рамках экологического национального проекта – это оздоровление Волги, это очистные сооружения.

Несмотря на позднее время, президент внимательно заслушал доклад губернатора, делая пометки в презентации, поручив самым ответственным образом отнестись к экологическим проблемам в регионе. Тем более сегодня, когда система здравоохранения страны и без того вынуждена держать удар.

Анна Пешехонова, Артём Донцевич, Саркис Саркисян. "В Центре событий".

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