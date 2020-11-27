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В Москве с 1 января увеличатся взносы на капремонт

19:48
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Собственники квартир будут платить на 66 копеек больше

В Москве после Нового года вырастет взнос на капремонт. Как говорится в постановлении на сайте правительства столицы, он увеличится на 66 копеек – до 19,52 рубля за один квадратный метр.

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Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. В настоящее время собственники квартир в Москве платят за капремонт 18,86 рубля за квадратный метр.

"Внести изменение в постановление правительства Москвы "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы", заменив в пункте 2 постановления слова "с 1 января 2020 года в размере 18,86 рубля" словами "с 1 января 2021 года в размере 19,52 рубля", - говорится в документе, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее президиум правительства Москвы принял решение о том, что минимальный размер взноса за капремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%. Совокупный рост платежки за жилищные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%.

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