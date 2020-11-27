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Лечившую Марадону медсестру заподозрили в халатности

20:30
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Женщина не дала футболисту нужное лекарство

Власти Аргентины начали расследование в связи с возможной халатностью при лечении футболиста Диего Марадоны.
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У прокуратуры возникли подозрения по поводу действий медицинской сестры, которая дежурила утром в день смерти футболиста. Например, она не разбудила Марадону утром и не дала ему одно из прописанных лекарств. Вместо этого медсестра вызвала психолога и психиатра, передает ТАСС.

Кроме того, бывший лечащий врач Марадоны Альфредо Кахе высказал мнение, что аргентинца слишком рано выписали из больницы после операции. Футболист нуждался в "постоянном медицинском контроле".

Ранее адвокат Марадоны заявил, что скорая ехала к футболисту больше получаса и назвал это "преступным идиотизмом".

Аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В стране объявлен трехдневный траур.

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