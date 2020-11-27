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В Германии назвали новую версию возникновения пандемии коронавируса

20:59
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Во всем виновата Италия, а не Китай

Немецкий врач Александр Кекуле назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса.
В России официально зафиксировали повторные случаи коронавируса

По его мнению, в мире распространяется итальянский штамм коронавируса. Именно он сейчас обнаруживается у 99% пациентов. COVID-19 мутировал на севере Италии, а в Европе никто не придал должного значения опасности инфекции.

При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель коронавируса, вирус SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане, пишет РИА Новости.

На данный момент итальянский коронавирус доминирует над уханьским. Он более заразный и более опасный.

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