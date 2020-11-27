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В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днем

22:03
  • пятница
  • 27 ноября 2020

В правительстве инициативу не поддержали

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому 3 сентября в России может стать выходным днем.  

Предложение поступило от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева. В пояснительной записке сказано, что 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, следует "крепить народную память о вкладе России в победу над фашизмом".

В правительстве инициативу не поддержали, поскольку дополнительный выходной "приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов", передает РИА Новости.

Ранее Госдума не поддержала предложенный фракцией ЛДПР законопроект о закреплении за 31 декабря статуса нерабочего дня.

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