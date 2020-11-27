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ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

21:44
  • пятница
  • 27 ноября 2020

Стороны обмениваются информацией

Представители ВОЗ заявили, что организация сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.

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Помощник генерального директора организации Марианджела Симао отметила, что необходимо получить всю информацию о препарате, в том числе посмотреть на производственную практику. "Заинтересованность остается. У нас идет обмен информацией", - заявила она (цитата по ТАСС).

Ее слова подтвердила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан. "Мы видели пресс-релиз, в котором, в числе прочего, отмечается, что вакцина показала высокую эффективность - в 95%. Но важно, чтобы все данные были предоставлены и рассмотрены регулярными органами", - сообщила Сваминатан.

По разным данным, массовая и, как неоднократно отмечали власти, добровольная вакцинация от коронавируса в России начнется либо до Нового года, либо в январе-феврале. Точная дата до сих пор неизвестна. В стране зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе – третий препарат (центра им. Чумакова).

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