В России за сутки более 27 тысяч человек заразились коронавирусом

Число заболевших резко растёт

За сутки в России зафиксировано 27 100 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 242 633 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 7 320 больных, всего в столице 592 415 инфицированных.

Самое большое число больных в России зафиксировано 27 ноября – 27 543 человека, в Москве максимум был зарегистрирован также в эту пятницу - 7 918 человек.

На этой неделе объявлено о том, что результаты тестов на коронавирус теперь станут доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги". При сдаче теста в лабораториях, связанных с информационной системой Роспотребнадзора, пользователи получат уведомления о результатах своих анализов.

Сервис облегчит жизнь гражданам, которым необходимо предъявлять справки о сдаче тестов. Он также снизит долю поддельных справок, сократит время получения результата исследования и избавит от необходимости направлять данные о тесте в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа.

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