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Московские врачи вылечили от коронавируса более 440 тысяч человек

10:00
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Задействованы резервные госпитали

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 633 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 441 535.
Ракова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

На этой неделе мэр Сергей Собянин сообщил, что почти у половины москвичей есть иммунитет к коронавирусу. Но это, по его словам, не гарантирует того, что человек не заболеет повторно. Поможет победить вирус массовая вакцинация. Для её проведения в столице уже подготовлены 300 пунктов, где можно будет сделать прививку. Они оборудованы самым современным оборудованием. Электронная запись на прививку откроется в ближайшее время. 

По данным на 27 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 215 533 пациентам, умерли с начала пандемии 38 558 человек. В Москве больных зарегистрировано 585 095, в мире более 61 миллиона человек заразись коронавирусом, умерло более 1,4 миллиона человек.

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