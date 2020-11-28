Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 62 миллионов

Умерли от последствий болезни 1,4 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 62 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,4 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 13 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 265 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 10 миллионам, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели 2,26 миллиона человек. Россия – пятая с 2,22 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сент-Китс и Невисе (22 заразившихся), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 17 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

На этой неделе шведы разочаровались в стратегии государства по борьбе с вирусом. Швеция – чуть ли не единственная страна в мире, где власти не предпринимали никаких мер и не вводили ограничения. Соцопрос показал, что 82% шведов в той или иной степени сомневаются в возможности местной системы здравоохранения справиться со стоящей перед ними задачей по борьбе с эпидемией. Доля уверенных в способности местных властей противодействовать распространению коронавируса упала с 55% в октябре до 42% в ноябре. 44% жителей королевства считают, что правительство не предпринимает достаточно мер для борьбы с пандемией.

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