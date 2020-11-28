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Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 62 миллионов

23:19
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Умерли от последствий болезни 1,4 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 62 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,4 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 13 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 265 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 10 миллионам, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели 2,26 миллиона человек. Россия – пятая с 2,22 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сент-Китс и Невисе (22 заразившихся), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 17 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

На этой неделе шведы разочаровались в стратегии государства по борьбе с вирусом. Швеция – чуть ли не единственная страна в мире, где власти не предпринимали никаких мер и не вводили ограничения. Соцопрос показал, что 82% шведов в той или иной степени сомневаются в возможности местной системы здравоохранения справиться со стоящей перед ними задачей по борьбе с эпидемией. Доля уверенных в способности местных властей противодействовать распространению коронавируса упала с 55% в октябре до 42% в ноябре. 44% жителей королевства считают, что правительство не предпринимает достаточно мер для борьбы с пандемией.

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