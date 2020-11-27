Названы критерии госпитализации при коронавирусе

Врач рассказал, на что медики обращают внимание
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов назвал показания для госпитализации при коронавирусе.
Пациентов забирают в больницу на основании клинической картины, а не по формальным показателям, отметил врач.
Тем не менее, большинство переносят коронавирус в легкой форме и могут лечиться на дому под наблюдением врача и телемедицинского центра. в случае, если болезнь затянется или начнутся осложнения, к больному выедет скорая помощь для доставки в стационар, пишет РИА Новости.
Ранее telegram-канал Mash написал, что что московские скорые будут забирать пациентов только с поражением легких выше 50% (до этого было 25%). Кроме того, бригады перестанут проводить тесты на COVID-19 взрослым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"