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Москва получила главную премию World Travel Awards

22:58
  • пятница
  • 27 ноября 2020

За столицу голосовали не только эксперты, но и туристы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и работников сферы гостеприимства с победой на World Travel Awards.

Москва второй год подряд выигрывает главную премию в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город", сообщил мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы", - написал он.

Собянин пообещал реализовать амбициозные планы по развитию туристической отрасли после победы над коронавирусом. "Справимся с пандемией и ждем всех в гости", - добавил мэр.

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