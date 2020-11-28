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Более миллиона россиян оштрафованы за нарушение масочного режима

11:17
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Граждане не соблюдают санитарные правила

Чтобы справиться с пандемией, врачи в России работают на пределе возможностей. Однако до сих пор находятся те, кто пренебрегает мерами безопасности. Новые ограничения вводят во всём мире. Уже выявлено более 61 с половиной миллиона случаев.
В России начал действовать всеобщий масочный режим

В крошечном сибирском городке Киренске нет лаборатории для анализа биоматериалов. Возили на большую землю трижды в неделю. В рамках проекта "Мы вместе" сюда доставили тысячу экспресс-тестов на ковид. Теперь лечение пациентов с выявленным диагнозом может начаться день в день.

Несмотря на то, что маски и перчатки сегодня раздают бесплатно во многих торговых центрах и даже на транспорте, некоторые люди носить их принципиально отказываются.  С начала пандемии сотрудники полиции составили более 1,1 миллиона административных протоколов. Подавляющее большинство нарушителей привлечены за невыполнение элементарного правила.

До 13 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлили в Московской области. Закрыты музеи, запрещены массовые спортивные и развлекательные мероприятия, соревнования и тренировки проходят без зрителей, сообщает "ТВ Центр".

И если в России ситуация - управляемая, то в соседних государствах, например, в Молдавии - вводится режим чрезвычайного положения. В пяти крупнейших городах Грузии увеличили время комендантского часа – с 9  вечера до 5 утра. За последнюю неделю страна вырвалась в лидеры мирового антирейтинга по числу заболевших на 100 тысяч населения.

Психологическая отметка в миллион заболевших превышена в Германии. Неутешительные цифры – и в Канаде. В провинции Онтарио обновлён рекорд по числу выявленных заболевших.

На первом месте по числу заболевших и умерших от коронавируса остаются США. Пандемия наложила отпечаток на одно из главных событий в жизни рядовых американцев. В "черную пятницу" в торговых центрах не было очередей.  Большинство предпочли онлайн-шопинг.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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