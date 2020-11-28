Иран пообещал отомстить за убийство основателя ядерной программы

В Тегеране требуют немедленного осуждения преступления

Главная международная новость дня - убийство под Тегераном физика-ядерщика Мохсина Фахризаде. В Израиле его называли отцом иранской атомной бомбы. В Иране уверены: за нападением на учёного стоят, в том числе, и американские спецслужбы.

ООН призывает к сдержанности, Иран требует немедленного осуждения и расследования. Убийство ученого-ядерщика всколыхнуло не только исламскую республику, но и привело к новому витку напряжённости на Востоке.

Детали покушения на Фахризаде до конца не известны. Очевидно, это была засада. Как говорят свидетели, сначала прогремел мощный взрыв. Потом раздались автоматные очереди. Тяжелораненого учёного вертолётом доставили в госпиталь. Но спасти его не удалось. Военно-политическая элита Ирана в один голос заявляет - теракт организован Израилем. На обвинения Израиль не отвечает. Но есть факты, свидетельствующие о том, что его спецслужбы давно охотились за учёным. В 2018 году премьер-министр Израиля Нетаньяху по сути, назвал Фахризаде отцом иранской ядерной бомбы, сообщает "ТВ Центр".

Проект "Амад" - часть ядерной программы Ирана. Его учёные работали над созданием атомной боеголовки для баллистических ракет. В Иране не исключают, что к убийству Фахризаде, вместе с Израилем могут быть причастны и США. Такого же мнения и американские СМИ.

Кроме исследований в области ядерных технологий, Фахризаде занимался, и весьма успешно, разработкой комплекта для тестирования коронавируса. Иран потерял блестящего ученого и пообещал возмездие убийцам. Сегодня главный вопрос - если в Тегеране действительно решатся на ответный шаг, то каким он будет?

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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