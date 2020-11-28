Французы взбунтовались против закона о безопасности

Он запрещает фотографировать полицейских

Дымовые шашки, слезоточивый газ и десятки задержанных. Франция вновь захлебнулась в волне протестов. Тысячи демонстрантов выступили против громкого закона о безопасности, который со следующего года запретит фотографировать полицейских.

Активисты утверждают, что это приведёт к всплеску насилия. Которое, впрочем, и без того процветает на французских улицах.

С демонстрантами не церемонились - правоохранители жёстко разогнали акцию, а тех, кто пытался спрятаться в соседних магазинах и ресторанах, возвращали силой, сообщает "ТВ Центр".

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