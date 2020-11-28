ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Французы взбунтовались против закона о безопасности

11:32
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Он запрещает фотографировать полицейских

Дымовые шашки, слезоточивый газ и десятки задержанных. Франция вновь захлебнулась в волне протестов. Тысячи демонстрантов выступили против громкого закона о безопасности, который со следующего года запретит фотографировать полицейских.
Францию захлестнула новая волна протестов

Активисты утверждают, что это приведёт к всплеску насилия. Которое, впрочем, и без того процветает на французских улицах.

С демонстрантами не церемонились - правоохранители жёстко разогнали акцию, а тех, кто пытался спрятаться в соседних магазинах и ресторанах, возвращали силой, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты во Франции
Протесты во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.