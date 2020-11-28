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Феерия льда и света: в Москве открылись катки

11:07
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Там можно получить заряд хорошего настроения

Главные катки Москвы открывают сезон. Настоящая зимняя сказка развернётся на Красной площади. А ВДНХ уже вовсю принимает гостей. Невероятные декорации, которые дарят ощущение праздника, и по-настоящему добрая атмосфера - тот случай, когда лёд согревает.
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Разноцветные огни, любимые и до боли знакомые советские песни. И, конечно, зеркальная скользкая гладь. Ковид ковидом, а зимнему празднику на ВДНХ быть! За предновогодним настроением сюда приходят семьями, дружескими компаниями, с возлюбленными.

Фигуристы с опытом - танцуют, летают. Новички - спотыкаются, иногда даже падают. Но учатся новому - и счастливы! Сделав первые шаги в фигурном катании, стоит оценить размеры катка - взглянуть на него с пешеходного моста.

Антарктической зиме - на ВДНХ это тема сезона - даже моросящий дождь не помеха. Профессионалы заботятся, чтобы при любых погодных условиях лёд был идеальным. На ВДНХ и раньше шли, чтобы было где погонять - площадь все-таки позволяет! Более 20 тысяч квадратных метров ледового покрытия. Самый большой каток в Европе. Сейчас размер имеет ещё больше значение. Вопрос безопасности.  Социальная дистанция - те самые полтора метра - соблюдать легко. Ну и маску по такому случаю разрешают не надевать, сообщает "ТВ Центр".

Правда, это только на катке. В раздевалках и других закрытых помещениях - всё очень строго. Носить средства индивидуальной защиты обязательно. У посетителей при входе измеряют температуру. Дезинфицируют в специальных боксах с ног до головы. Коньки тоже обрабатывают после каждого использования. Потоки людей разводят, а продажа билетов - только онлайн.

Прокатиться по билету можно еще на Красной площади, в парке Горького, в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, в парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", Перовском, Измайловском, Таганском, Бабушкинском. Есть и бесплатные катки - "Ангарские пруды", "Фили", 50-летия Октября, "Митино", "Дубки". Сотрудники будут ограничивать вход только в случае, если желающих наберётся слишком много. А это очень даже возможно - кто же откажется от удовольствия: всем эпидемиям назло почувствовать себя свободным, сильным и стремительным.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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