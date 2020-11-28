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Жители Владивостока вышли на субботник после ледяного дождя

12:26
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Они помогают коммунальным службам привести город в порядок

В приморском городе Артёме дали свет во всех многоквартирных домах. Аварийные работы после ледяного шторма идут и на отрезанном от материка острове Русский. Восстановить там энергоснабжение власти обещают за выходные. А во Владивостоке на общегородской субботник сегодня вышли больше четырёх с половиной тысяч жителей. Они с лопатами, пилами и ледорубами очищают город от последствий ледяного дождя.
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От наледи в городе повалились сотни деревьев. Ветки попадали на проезжие части и повисли на проводах. Сейчас обледеневшие завалы распиливают и вывозят на полигон. Особые работы предстоит провести на крышах жилых домов и зданий. Огромные сосульки падают на головы прохожим и на машины, вдребезги разбивая стёкла, сообщает "ТВ Центр".

Предстоит ещё немало работы, чтобы привести город в порядок.  Тем временем, в Приморье без электричества остаётся около четырёх тысяч человек. На острове Русский все усилия брошены на восстановление линий электропередачи.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
Устранение последствий ледяного дождя в Приморье
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