Москву признали лучшим городом для туристов

Столица получила престижную награду

Москва второй раз подряд завоевала туристический Оскар и признана лучшим направлением для путешествий по версии международной премии World Travel Awards. Торжественная церемония награждения из-за пандемии прошла в онлайн-формате. Помимо главной номинации, российская столица оказалась представлена ещё в шести.

По словам мэра Сергея Собянина, все амбициозные планы по развитию туристической отрасли обязательно будут реализованы при первой возможности. И как только откроются границы, Москва снова будет ждать гостей.

"Жажда новых знаний и впечатлений, стремление познавать мир и расширить круг общения являются жизненно важными потребностями современного человека. И поэтому после тяжёлого кризиса в туристической индустрии обязательно наступит новый подъём. Мы сможем быстрее преодолеть трудности, если в нынешние сложные времена будем начинать новые проекты, поддерживать друг друга и с оптимизмом смотреть в завтрашний день", - отметил Собянин.

На звание лучшего города для путешествий претендовали Нью-Йорк, Лондон, Рио-де-Жанейро и другие мегаполисы. В этом году эксперты и туристы оценивали не только текущие достижения номинантов в данной сфере, но и возможности для будущих поездок, сообщает "ТВ Центр".

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