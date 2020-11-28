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Врач дал совет переболевшим коронавирусом

10:16
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Их ждёт реабилитация

Всем, кто переболел коронавирусом, поможет давно известная дыхательная гимнастика. Совет бывшим пациентам дал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ - это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенёс коронавирус", - сказал доктор в интервью РИА Новости.

По его словам, программу реабилитации для каждого человека надо разрабатывать индивидуально, учитывая его состояние и имеющиеся заболевания. Врачи и учёные отмечают, что после болезни страдает нервная система, наблюдаются скачки давления, температуры, пульса и нарушения гормонального статуса.

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