"Кому я нужен": Харламов переживает после развода с Асмус

Друзья шоумена это подтверждают

Гарик Харламов переживает из-за развода с Кристиной Асмус. Если верить его близкому другу Павлу Воле, то шоумен пребывает в удручённом состоянии. В недавнем выпуске программы Comedy Club Воля рассказал о психическом здоровье соведущего.

"Мы приходим с мужиками в гримёрную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает", - то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Павел.

Харламов косвенно подтвердил слова друга. "Мне никто после развода в Direct не написал. Кому я нужен?", - посетовал артист. Этот диалог вызвал смех в зале, но, судя по всему, Гарик действительно опечален.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании летом этого года. Они пообещали, что сохранят хорошие отношения ради общей дочери Анастасии. Брак звезды Comedy Club и актрисы продлился семь лет.

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