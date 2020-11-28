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"Продуктивно провёл карантин": 70-летний Борис Невзоров станет отцом

19:31
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Актёр был трижды женат

Борис Невзоров станет отцом в 70 лет, его 45-летняя возлюбленная находится на последних месяцах беременности. Для Елены Хрипуновой этот малыш станет первым ребёнком, а дал Невзорова – третьим.
73-летний Бари Алибасов сообщил, что скоро станет отцом

"Карантин с Леной на даче провёл очень продуктивно. Там хорошо - свежий воздух. Скоро мы станем родителями", - приводит слова актёра "Экспресс газета".

Сам Невзоров решил, что у них с Хрипуновой родится девочка. Это он определил по форме живота. "Дай бог, всё сложится хорошо", - надеется артист.

У Бориса Невзорова было три жены. Первый раз он женился в 19 лет, в этом браке родился сын Борис. Вторая жена актёра – коллега по цеху Анастасия Иванова, она родила Невзорову дочь Полину.

Третья супруга - его институтская любовь из Щепкинского училища Алла Панова. С Еленой Хрипуновой актёр познакомился в Малом театре, она работала там бухгалтером.

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