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Врач дал советы тем, кто лечит коронавирус дома

14:37
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Рекомендации помогут быстрее побороть болезнь

Больше половины больных коронавирусом лечат болезнь дома. Врач рекомендовала им пить много воды и чаще лежать на животе.
Врач дал совет переболевшим коронавирусом

"Для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около двух - двух с половиной литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить её количество и добавить витаминизированное питьё", - рассказала в интервью АГН "Москва" заведующая отделениями инфекционной клинической больницы №2 города Москвы Мария Мясникова.

Доктор посоветовала больным COVID-19 соблюдать все рекомендации лечащего врача, вовремя принимать назначенные им лекарства. Важное правило при болезни – как можно дольше лежать на животе.

"Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объём лёгких. Идеальное положение - это лёжа на животе", - отметила Мясникова и назвала такое положение лечебной процедурой.

Также полезно заниматься дыхательной гимнастикой, но здесь лучше не увлекаться. Не стоит и совершать и серьёзные физические нагрузки.

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