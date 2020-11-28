В России упростили процедуру получения инвалидности

Гражданам не надо будет собирать документы

В России упростили порядок оформления инвалидности. Гражданам не надо будет самим собирать документы для предоставления в бюро медико-социальной экспертизы. Эта организация будет запрашивать необходимые данные в лечебных учреждениях.

Постановление об упрощении оформления инвалидности подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Согласно документу, возврат направлений из бюро в поликлинику должен занимать не более трех рабочих дней, ещё две недели отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2021 года. Сейчас в связи с пандемией коронавируса в России действует временный порядок оформления инвалидности. Он регламентирует автоматическое продление статуса инвалидности на шесть месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"