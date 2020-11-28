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Постояльцы дома престарелых эвакуированы в Подмосковье

12:38
  • суббота
  • 28 ноября 2020

В социальном учреждении произошёл пожар

В Раменском районе Подмосковья срочно эвакуировали 56 постояльцев дома престарелых. В социальном учреждении, расположенном в посёлке Ильинском, произошёл пожар.
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Загорелась электрощитовая в двухэтажном кирпичном здании, его помещения быстро заполнились дымом. Сотрудники дома престарелых и прибывшие спасатели вывели на улицу пожилых людей.

28 человек были лежачими, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пострадавших нет. Проверку по факту пожара начала местная прокуратура.

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