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В деле об убийстве после ссоры в родительском чате появился новый фигурант

13:28
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Обвиняемых стало двое

Родственники погибшего после драки волгоградца добились привлечения к уголовной ответственности сестры Арсена Мелконяна. Он нанёс смертельный удар Роману Гребенюку после ссоры в родительском чате.
В Волгограде умер мужчина, избитый после перепалки в родительском чате

Сестре обвиняемого в убийстве суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Она обвиняется в подстрекательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

23 октября Роман Гребенюк поссорился в чате с матерью одноклассника своего ребёнка. За неё вступился брат Арсен, который назначил Роману встречу. Во время ссоры он нанёс обидчику сестры удар в голову, после чего потерпевший впал в кому и затем скончался.

Нападавший задержан и находится в СИЗО, ему инкриминируют покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дело находится на контроле центрального аппарата СКР в связи с большим общественным резонансом.

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Избитый мужчина после перепалки в родительском чате в Волгограде
Избитый мужчина после перепалки в родительском чате в Волгограде
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