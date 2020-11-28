В деле об убийстве после ссоры в родительском чате появился новый фигурант

Обвиняемых стало двое

Родственники погибшего после драки волгоградца добились привлечения к уголовной ответственности сестры Арсена Мелконяна. Он нанёс смертельный удар Роману Гребенюку после ссоры в родительском чате.

Сестре обвиняемого в убийстве суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Она обвиняется в подстрекательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

23 октября Роман Гребенюк поссорился в чате с матерью одноклассника своего ребёнка. За неё вступился брат Арсен, который назначил Роману встречу. Во время ссоры он нанёс обидчику сестры удар в голову, после чего потерпевший впал в кому и затем скончался.

Нападавший задержан и находится в СИЗО, ему инкриминируют покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дело находится на контроле центрального аппарата СКР в связи с большим общественным резонансом.

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