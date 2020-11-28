Сделан прогноз о спаде российской экономики в 2020 году

Падение будет не таким, как в Европе

В 2020 году экономика России упадёт на 4,5%, а число бедных вырастет на миллион. Такой прогноз дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Виной тому пандемия коронавируса.

"Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким", - сказал Кудрин.

Он призвал обратить внимание государства на людей, которым нужна поддержка. Ситуацию в стране и мире Кудрин назвал новой реальностью, сообщает "Интерфакс".

Руководитель Счётной палаты также указал на то, что в Европе пандемия вызвала падение экономики на 8-9%. Это в два раза больше, чем российские показатели.

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