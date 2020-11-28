ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделан прогноз о спаде российской экономики в 2020 году

13:40
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Падение будет не таким, как в Европе

В 2020 году экономика России упадёт на 4,5%, а число бедных вырастет на миллион. Такой прогноз дал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Виной тому пандемия коронавируса.
Мировую экономику ожидает сильнейший за 80 лет спад

"Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким", - сказал Кудрин.

Он призвал обратить внимание государства на людей, которым нужна поддержка. Ситуацию в стране и мире Кудрин назвал новой реальностью, сообщает "Интерфакс".

Руководитель Счётной палаты также указал на то, что в Европе пандемия вызвала падение экономики на 8-9%. Это в два раза больше, чем российские показатели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчинана фоне Москвы-Сити
Мужчинана фоне Москвы-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.