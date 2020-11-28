В Великобритании посетителям ресторанов запретят выпивать после приёма пищи

Правило вводится со 2 декабря

Новое правило вводится в Великобритании на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Со 2 декабря во всех пабах и ресторанах страны гостям будет запрещено оставаться в заведениях после того, как они поедят.

"Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда приём пищи станет окончен, вы должны будете уйти", - приводит ТАСС слова представитель канцелярии премьера Бориса Джонсона.

До 2 декабря в Британии все пабы и рестораны закрыты для посетителей, они работают только в режиме доставки еды. Сколько по времени будет действовать новый режим после открытий заведений, пока не сообщается. Также в стране запретят встречи между людьми, не проживающими в одном доме, свадьбы и массовые мероприятия.

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