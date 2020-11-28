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Налаживается мирная жизнь: в Карабахе открылась школа

15:04
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Российские военные проверили здание

В Степанакерте возобновила работу школа, которая с сентября была закрыта из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Благодаря российским военным, дети снова могут учиться без риска для жизни.
Российские военные врачи вылетели на помощь населению Карабаха

Перед открытием миротворцы проверили всё здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, а также помогли восстановить подачу тепла и электричества. В ближайшее время откроются и другие учебные заведения, сообщает "ТВ Центр".

27 ноября в Степанакерт вернулись более двух тысяч беженцев, которые во время столкновений искали спасения в Ереване. Российские военные обеспечивали их безопасность в пути.

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