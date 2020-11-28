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Дзюба впервые после скандала выйдет на поле

14:47
  • суббота
  • 28 ноября 2020

"Зенит" сыграет с "Арсеналом"

Артём Дзюба снова стал капитаном "Зенита". Он выйдет на поле в игре против "Арсенала", сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.
У Дзюбы требовали пять миллионов долларов за откровенное видео

В предыдущих матчах Дзюба не участвовал из-за скандала с появившейся в Сети видеозаписью с его участием. Футболист позже извинился перед фанатами за интимное видео, которое слили в интернет без его согласия.

В трудную минуту спортсмена поддержали не только родные, друзья, коллеги, но и звёзды отечественного шоу-бизнеса. Но скандал ещё не закончился: Дзюба обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он утверждает, что у него вымогали крупную сумму за то, чтобы видео не попало в Сеть.   

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