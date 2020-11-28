62-летняя Шэрон Стоун поразила поклонников красотой и стройностью

Актриса находится в хорошей форме

62-летняя Шэрон Стоун до сих пор работает моделью. Она по-прежнему снимается в откровенных фотосессиях. Не зря её считают одной из самых красивых актрис Голливуда.

Стоун часто снимается для рекламы и глянцевых журналов. Одним из свежих снимков звезда "Основного инстинкта" поделилась у себя в Instagram. На фото она предстала в чёрном обтягивающем боди и цветной блузке. Стройные ноги и пышная грудь остаются её визитной карточкой.

"Мой друг и блестящий стилист @paris_libby прислал мне это сегодня. Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще работаю моделью в 62 года", - написала актриса.

"Абсолютная красота", - пишут в комментариях. Поклонники актрисы удивляются – как ей удаётся сохранить стройность и красоту.

Вы не только красивая женщина, но и потрясающая душа. 30-летние девушки не дотягивают до ваших ног, принцесса! Великолепна в любом возрасте. Ты потрясающая, Шэрон! Будешь моделью до 100 лет!

Шэрон Стоун - лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". Она снималась у известных режиссёров. В её фильмографии – "Казино", "Основной инстинкт", "Щепка", "Специалист".

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