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В Берлине мошенники штрафовали прохожих за отсутствие масок

17:31
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Полиция задержала злоумышленников

Предприимчивые немцы решили подзаработать на доверчивых согражданах.  В Берлине задержаны мошенники, пытавшиеся штрафовать прохожих за несоблюдение карантина. Как сообщает ТАСС, полиция задержала двух человек, выдававших себя за стражей порядка.
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Злоумышленники подошли к двум молодым людям в одном из городских парков и потребовали заплатить штраф в размере тысячи евро за отсутствие масок. Также преступники обыскали одного из прохожих. Они  вызвали полицию, заподозрив неладное.

В Германии до 20 декабря действует частичный локдаун. Запрещаются встречи больших компаний, ужесточены правила посещения магазинов, обучение в школах проходит в несколько смен. Кроме того, в ФРГ закрыты рестораны и бары, фитнес-клубы, театры, кинотеатры и концертные залы.

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