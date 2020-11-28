В Берлине мошенники штрафовали прохожих за отсутствие масок

Полиция задержала злоумышленников

Предприимчивые немцы решили подзаработать на доверчивых согражданах. В Берлине задержаны мошенники, пытавшиеся штрафовать прохожих за несоблюдение карантина. Как сообщает ТАСС, полиция задержала двух человек, выдававших себя за стражей порядка.

Злоумышленники подошли к двум молодым людям в одном из городских парков и потребовали заплатить штраф в размере тысячи евро за отсутствие масок. Также преступники обыскали одного из прохожих. Они вызвали полицию, заподозрив неладное.

В Германии до 20 декабря действует частичный локдаун. Запрещаются встречи больших компаний, ужесточены правила посещения магазинов, обучение в школах проходит в несколько смен. Кроме того, в ФРГ закрыты рестораны и бары, фитнес-клубы, театры, кинотеатры и концертные залы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"