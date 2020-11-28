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Крупный магазин в Москве закрыли из-за массового заболевания сотрудников коронавирусом

16:36
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Проводится расследование

Сотрудники Роспотребнадзора закрыли в Москве магазин торговой сети "М.Видео". Сразу у нескольких его сотрудников обнаружен коронавирус.
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Специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией группового очага COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Выяснилось, что в магазине не соблюдались правила социального дистанцирования, отсутствовала специальная разметка.

Покупатели были без масок и перчаток, а сотрудники не делали им замечаний. Также, несмотря на регистрацию в магазине трёх случаев коронавируса у персонала, руководство не предприняло никаких мер.

В магазине были созданы условия для распространения болезни, что привело к причинению вреда жизни и здоровью сотрудникам и создало угрозу для покупателей, говорится в сообщении ведомства.

Материалы дела передадут в суд, чтобы решить, нужно ли приостановить работу магазина на срок до 90 суток. Также торговую сеть могут оштрафовать на крупную сумму.

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