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Заммэра Новоуральска застрелили на охоте

16:21
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Михаилу Черницкому было 58 лет

Заместителя главы города Новоуральска Михаила Черницкого обнаружили мёртвым. По предварительным данным, смерть чиновника наступила от выстрела из огнестрельного оружия. Это произошло во время охоты.
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Свердловское управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщил РИА Новости помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Максим Чалков.

Оружие изъято, проводятся необходимые в таких случаях допросы и криминалистические экспертизы. Михаилу Черницкому было 58 лет. Он занимал должность заместителя мэра Новоуральска с августа 2019 года.

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Михаил Черницкий
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