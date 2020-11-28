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В сибирских городах введён режим "чёрного неба"

17:46
  • суббота
  • 28 ноября 2020

Там сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка

В Новосибирске объявлен режим так называемого чёрного неба. Неблагоприятные метеорологические условия продлятся в области ближайшие три дня.
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Похожая ситуация и в ряде других регионов. Вот уже несколько суток дымка и смог держатся в Красноярске. Аналогичные погодные явления в Кемерове, Барнауле и Бийске. Там режим "чёрного неба" будет действовать до конца месяца.

Во всех городах водителям рекомендовано на время отказаться от использования автомобилей, а промышленным предприятиям снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и сократить объёмы работ, связанных с распространением пыли, сообщает "ТВ Центр".

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