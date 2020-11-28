В Кремле назвали предварительные сроки послания президента Федеральному Собранию

В этом году его не будет

Послание президента Федеральному Собранию в этом году не планируется, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Также Песков усомнился в том, что до конца 2020 года состоится очная встреча президента с судьями Конституционного суда. Не исключено, что общение пройдёт в режиме видеоконференции, ответил пресс-секретарь на вопрос о том, состоится ли в этом году традиционная встреча, приуроченная ко Дню конституции. Он отмечается 12 декабря.

В этом году из-за пандемии коронавируса в планы и графики президента были внесены существенные изменения. В частности, практически все встречи и совещания заменены общением по видеосвязи. Тем не менее, время от времени Владимир Путин проводит и очные встречи с губернаторами, министрами и общественными деятелями. На этой неделе президент побывал в Сарове, где познакомился с новейшими разработками "Росатома".

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