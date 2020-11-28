Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Пилоты ВВС США сменили курс

Российский Су-27 не позволил американскому самолёту-разведчику нарушить границу страны над Чёрным морем. Как сообщили в Минобороны, военные обнаружили над нейтральными водами воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для её опознания был срочно поднят истребитель Су-27.

Российские лётчики опознали стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводили его. После того, как американский самолёт сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.

Самолёты стран НАТО в последнее время достаточно часто приближаются к воздушным российским границам над акваториями Чёрного и Балтийского морей. На этой неделе морскую границу России нарушил американский эскадренный миноносец "Джон Маккейн". Это произошло в заливе Петра Великого неподалёку от Владивостока. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил американцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" ретировался в нейтральные воды.

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